Rio tinto ord : Recrute une directrice des affaires juridiques

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce aujourd'hui le recrutement d'Isabelle Deschamps en tant que responsable des affaires juridiques et des affaires externes, succédant ainsi à Barbara Levi.



Actuellement 'General Counsel' d'AkzoNobel, Isabelle Deschamps rejoindra Rio Tinto à compter du 25 octobre 2021.



Citoyenne canadienne et britannique, la nouvelle recrue est forte de plus de 20 ans d'expérience à divers postes juridiques en Europe et au Canada.



Elle a notamment travaillé chez Unilever et chez Nestlé après avoir débuté sa carrière dans un cabinet d'avocats canadien à Montréal.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel