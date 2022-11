Rio tinto ord : RBC salue les prévisions du groupe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada (RBC) attribue à Rio Tinto la note de performance en ligne avec le secteur avec un sentiment négatif sur l'actualité sur la valeur et fixe son objectif de cours à 93 AUD.



' RIO a publié ses prévisions de volumes et de coûts pour 2023. Dans l'ensemble, elles sont inférieures pour le minerai de fer et globalement conformes pour l'aluminium et le cuivre ', relève RBC qui note également que les dépenses d'investissement ' pour la décarbonisation de 7,5 milliards de dollars d'ici 2030 restent inchangées '.



' Nous considérons que la poursuite du pivot vers la croissance de RIO est un élément positif. Le portefeuille de la société présente des options intéressantes à notre avis et, contrairement aux autres majors, il offre une exposition croissante au lithium ', poursuit l'analyste.



