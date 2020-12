Rio tinto ord : Protocole d'accord avec Nippon Steel Corporation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir signé un protocole d'accord avec Nippon Steel Corporation, le plus grand producteur d'acier du Japon, afin de mettre au point et développer conjointement des technologies permettant de réduire considérablement les émissions de carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'acier.



Les partenaires se sont mis d'accord sur un modèle de partenariat prenant en compte 'la nature complexe et à long terme de la transition vers la neutralité carbone pour l'industrie sidérurgique', indique Rio Tinto.



Ce modèle va permettre aux partenaires d'avoir une vision à long terme pour permettre la poursuite de technologies nouvelles et prometteuses à mesure que la transition sidérurgique mondiale évolue.





