Rio tinto ord : Protocole d'accord avec Ford

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce la signature d'un protocole d'accord mondial non contraignant avec Ford, avec l'idée de développer conjointement des chaînes d'approvisionnement plus durables et plus sûres pour les batteries et les matériaux utilisés dans les véhicules Ford.



Ce partenariat doit permettre d'accompagner la transition de Ford vers un avenir sans émissions carbonées, en lui fournissant lithium, cuivre et aluminium à faible teneur en carbone.



'Rio Tinto est particulièrement bien placé pour travailler avec des entreprises comme Ford afin de développer des chaînes d'approvisionnement plus durables, traçables et sécurisées. Nous investissons pour nous développer dans les matériaux nécessaires à la transition énergétique, et dans la technologie et les partenariats pour décarboner notre activité et nos chaînes de valeur', a commenté Alf Barrios, directeur commercial de Rio Tinto.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.