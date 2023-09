Rio tinto ord : Nomme un nouveau directeur du groupe Aluminium

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce la nomination de Jérôme Pécresse à la tête de son groupe Aluminium à compter du 23 octobre 2023. Il succédera ainsi à Ivan Vella.



Jérôme Pécresse - qui est le mari de Valérie Pécresse, candidate (LR) à l'élection présidentielle française de 2022 - dispose de plus de 30 ans d'expérience dans le monde des affaires, avec notamment des rôles de direction dans des entreprises mondiales dans les domaines de l'exploitation minière et de l'énergie.



Jérôme Pécresse a notamment travaillé chez Alstom où il a dirigé les activités de l'entreprise dans le domaine des énergies renouvelables, avant de rejoindre GE en tant président directeur général de GE Énergies Renouvelables.







