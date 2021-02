Rio tinto ord : Modernise ses installations portuaires au Québec

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce un investissement de 105M de dollars canadiens destiné à moderniser ses installations portuaires de Port-Alfred, à Saguenay, au Québec. Les travaux de construction se dérouleront sur deux ans, du début 2021 à la fin de 2022.



L'investissement permettra notamment d'améliorer la sécurité et l'efficacité des opérations de réception et de déchargement de matières premières utilisées pour produire de l'aluminium dans les autres sites de Rio Tinto dans la région.



Ces travaux incluent l'ajout d'un nouveau système de déchargement, la construction d'une nouvelle plateforme au bout d'un quai, le démantèlement d'une partie d'un entrepôt et la rénovation des infrastructures d'accostage de navires, précise Rio Tinto.



Rio Tinto estime les retombées économiques à quelque 60 millions de dollars au Québec. En service depuis 1926, ces installations permettent de décharger environ 125 navires par année et d'acheminer plus de cinq millions de tonnes de matières premières nécessaires à la production d'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean.



