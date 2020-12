Rio tinto ord : Mis à l'honneur pour ses partenariats

(CercleFinance.com) - Rio Tinto fait savoir que son partenariat avec South Metropolitan TAFE (SM TAFE) et le gouvernement de l'État d'Australie occidentale a été reconnu à l'échelle mondiale à l'occasion des prix d'excellence de la Fédération mondiale des collèges et polytechniques 2020.



Le partenariat a remporté l'or dans la catégorie 'Partenariat avec l'industrie' pour son travail de développement et de déploiement des premières qualifications professionnelles en automatisation.







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel