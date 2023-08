Rio tinto ord : Don pour les victimes des incendies au Canada

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans le but de soutenir les personnes touchées par les récents incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada, Diavik Diamond Mine a annoncé aujourd'hui un don de 250 000 dollars canadiens à United Way Northwest Territories (UWNWT) pour soutenir les efforts d'intervention en cas d'incendie de forêt.



Ce don provient du Fonds de secours en cas de catastrophe de Rio Tinto et souligne l'engagement de l'entreprise à aider les communautés d'accueil confrontées à des situations d'urgence.



L'argent donné aidera directement les organismes de bienfaisance enregistrés en situation de crise à répondre aux besoins immédiats, en mettant l'accent sur les besoins essentiels tels que la nourriture, le carburant et d'autres frais accessoires critiques pour les communautés et les évacués.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.