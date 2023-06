Rio tinto ord : Deutsche Bank revient à l'achat

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé lundi avoir relevé de 'conserver' à 'achat' sa recommandation sur Rio Tinto, affichant une opinion positive sur le titre pour la première fois en deux ans.



Après une baisse de plus de 20% du cours de Bourse depuis le début de l'année, l'analyste dit désormais percevoir un potentiel de création de valeur 'attractif' sur la valeur, un constat qu'il estime renforcé par la qualité des activités du géant minier et son flux de trésorerie confortable.



L'intermédiaire souligne que le consensus se montre pourtant plus pessimiste sur le groupe depuis quelques années du fait des inquiétudes entourant le marché du minerai de fer et certains questions concernant sa stratégie, notamment en matière ESG.



S'il dit avoir revu à la baisse ses prévisions sur le minerai de fer à horizon 2023 et 2024, Deutsche Bank souligne que ses estimations restent supérieures à celles du consensus.



Le professionnel, qui relève son objectif de cours de 6000 à 6200 pence, explique envisager un rendement total de 30% sur le titre à un horizon de 12 mois en tenant compte non seulement de la progression attendue du titre, mais aussi du paiement du dividende.



