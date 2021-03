Rio tinto ord : Des actionnaires attachés à l'Accord de Paris

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto Limited publiera aujourd'hui un addendum à son avis de convocation à l'assemblée générale annuelle 2021 contenant deux résolutions consultatives réquisitionnées par deux groupes d'actionnaires.



La première résolution demande à Rio Tinto de divulguer dans son prochain rapport annuel des objectifs à court, moyen et long terme pour ses émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et 2, ainsi que sa performance par rapport à ces objectifs.



La seconde demande à Rio Tinto d'améliorer son examen annuel des associations professionnelles afin d'identifier d'éventuels domaines d'incompatibilité avec l'Accord de Paris. Une suspension de l'adhésion pourrait alors être décidée.



'L'approche actuelle de Rio Tinto étant essentiellement conforme aux deux résolutions proposées, le conseil de Rio Tinto recommande aux actionnaires de voter en faveur de ces résolutions', indique le groupe minier.



