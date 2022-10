Rio tinto ord : Contrat avec Voltalia en Afrique du Sud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir conclu un CPPA avec Richards Bay Minerals (RBM), filiale de Rio Tinto spécialisée dans l'extraction de sables minéraux, pour le plus grand site d'énergie renouvelable dédié à une entreprise en Afrique du Sud.



Ce contrat d'achat d'électricité, d'une durée de 20 ans, permettra de fournir environ 300 gigawattheures d'énergie renouvelable chaque année, par le biais d'un accord de 'wheeling' et grâce aux installations de production de RBM dans le KwaZulu-Natal.



Grâce à ce CPPA, RBM bénéficiera d'un accès à l'électricité à long terme plus fiable tout en réduisant ses émissions annuelles de gaz à effet de serre (scope 1 et 2) d'au moins 10%, soit 237.000 tonnes par an, ce qui équivaut à retirer plus de 50.000 voitures de la circulation.



