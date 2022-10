Rio tinto ord : Avec Scania pour développer un site autonome

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Scania et Rio Tinto annoncent développer des camions de transport autonomes plus agiles dans une mine de la région de Pilbara, en Australie occidentale, afin d'en tirer des avantages potentiels en termes d'environnement et de productivité.



En utilisant les camions miniers autonomes de Scania, les besoins en énergie, l'empreinte minière et les besoins en infrastructure peuvent être réduits, ce qui signifie que les dépenses d'investissement et d'exploitation peuvent également être réduites sur les sites appropriés.



Les deux entreprises ont établi un accord de collaboration à long terme en matière de recherche et de développement pour l'avancement continu de cette technologie autonome, avec des options pour la transition future vers des véhicules à propulsion électrique.



