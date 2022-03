Rio tinto ord : Acquisition d'un projet lithium en Argentine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir finalisé l'acquisition pour 825 millions de dollars de Rincon, un projet d'exploitation de lithium en Argentine, suite à l'approbation du Foreign Investment Review Board (FIRB) australien.



Un accord contraignant pour l'achat du projet auprès de Rincon Mining avait déjà été annoncé en décembre 2021.



Rincon est un grand projet situé au coeur du 'triangle du lithium' dans la province de Salta, en Argentine. A terme, le projet pourra produire du carbonate de lithium de qualité batterie tout en présentant l'une des empreintes carbone les plus faibles de l'industrie.



' Rincon renforce notre activité de matériaux pour batteries et positionne Rio Tinto de manière à pouvoir répondre à la croissance à deux chiffres de la demande de lithium au cours de la prochaine décennie', souligne le directeur général de Rio Tinto, Jakob Stausholm.



