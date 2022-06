Rexel : En route pour 2025 (et peut-être vers le CAC 40), Rexel relève ses objectifs annuels

(BFM Bourse) - Réunissant analystes et investisseurs pour une journée dédiée à la présentation de son plan stratégique "Power Up 2025", le distributeur de matériel électrique s'estime en bonne position pour passer à la vitesse supérieure en matière de croissance rentable sur la période 2022-2025, en commençant par un relèvement de ses objectifs pour cette année.

Les analystes suivant le secteur de la distribution électrique avaient coché leur 16 juin sur leur calendrier, Rexel les ayant conviés à Zurich, siège de ses activités en Suisse, pour un "Capital Markets Day" visant à présenter sa feuille de route actualisée.

Après une profonde transformation au cours des cinq dernières années, qui s'est traduite par une progression significatif de la rentabilité et une augmentation tendancielle du cours (jusqu'à inscrire un nouveau plus haut historique au début de l'année 2022, depuis lequel le titre a corrigé moins lourdement que la moyenne du marché), Rexel table sur une nouvelle phase de croissance rentable, tirée à la fois par la poursuite de l'optimisation de son modèle et le développement d'une position de leader sur des sujets qui façonnent l'avenir de l'industrie - tels que l’ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance), les solutions de transition énergétique et le développement de nouveaux services.

"Rexel est aujourd'hui en bonne position pour passer à la vitesse supérieure en matière de croissance rentable. La combinaison d'une accélération historique de l'électrification, de l'importance croissante des services et des effets favorables de la transformation profonde de Rexel au cours des cinq dernières années, offre une fenêtre d'opportunité unique pour le groupe d’accélérer ses performances. En déverrouillant davantage la valeur latente de notre modèle et en devenant un leader en matière d’ESG, de solutions pour la transition énergétique et les services, Rexel, avec le soutien de ses équipes fortement engagées, est en mesure de délivrer une croissance organique plus élevée et une profitabilité accrue à moyen terme, et créera également de la valeur complémentaire pour ses actionnaires grâce à des acquisitions ciblées et un programme de rachat d'actions", a indiqué Guillaume Texier, qui a pris la direction de l'entreprise en septembre 2021.

Le nouveau plan d’entreprise "Power Up 2025" formalise ces ambitions, traduites en objectifs financiers et environnementaux "robustes" à moyen terme.

Acquisitions et rachats d'actions en vue

Rexel vise ainsi à atteindre un taux de croissance annuel composé de son chiffre d'affaires compris entre 4% et 7%, assortie d'un taux de marge d'Ebita ajusté comprise entre 6,5% et 7% d'ici 2025. Le groupe vise une allocation de capital équilibrée avec un ratio d’investissement sur chiffre d’affaires d’environ 0,9% et des acquisitions ciblées pouvant apporter jusqu'à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires additionnel sur l'ensemble de la période, tout en budgetant 400 millions d'euros pour racheter une partie de ses actions et en distribuant sous forme de dividende l'équivalent d'au moins 40% du résultat net récurrent. Concernant les aspects ESG, Rexel relève son ambition de réduction des émissions de CO2 (scopes 1 et 2) à -60% par rapport à 2016, contre -35% en valeur absolue. L'objectif du scope 3 est relevé à 60% de réduction des émissions de CO2 liées à l'utilisation des produits vendus relativement à 2016 contre -45% en intensité (équivalent à une révision à la hausse des objectifs à -45% contre -31% en valeur absolue).

Pour l'année en cours en particulier, au vu d'un début d'année meilleur qu'attendu dans toutes les géographies et d'une inflation plus forte, et malgré un environnement qui reste "incertain", la croissance des ventes (à jours ouvrés constants) est maintenant projetée à un niveau compris entre 7% et 9%, au lieu de 4% à 6% attendus précédemment. La marge d'Ebita ajustée devrait atteindre environ 6,7%, en incluant un effet lié à l'inflation pour 0,5 point, contre une indication "supérieure à 6%" jusqu'ici, le tout toujours accompagné d'une conversion de free cash flow supérieure à 60%.

"Les planètes sont alignées pour offrir une fenêtre d'opportunité unique pour soutenir la croissance de Rexel dans les années à venir", le groupe s'attendant à bénéficier d'une combinaison de facteurs liés au marché, à l'industrie et à ses propres atouts. "Les priorités en matière de durabilité, notamment les programmes Net Zero, et les préoccupations énergétiques croissantes entraîneront une accélération majeure des besoins en électrification. Dans ce nouvel environnement, la taille, l'excellence de la chaîne d'approvisionnement et la force des relations avec les fournisseurs devraient être un facteur de différenciation majeur pour Rexel, et la transformation du groupe lui permet de saisir ces nouvelles opportunités pour accélérer sa croissance, en s'appuyant sur ses process, ses outils et le partage des meilleures pratiques".

Tripler les centres de distribution automatisés

Dans le cadre de son approche omnicanale, Rexel va poursuivre le développement de ses capacités logistiques pour s’adresser à tous les segments de clientèle, notamment via la livraison le jour même, et la mise en place de modèles de chaîne d'approvisionnement innovants pour aider à surmonter les contraintes environnementales et la pénurie de main-d'œuvre, avec des solutions 24h/24 et 7j/7, comme les casiers et les agences automatisées. L'objectif est de tripler le nombre de centres de distribution automatisés d'ici 2025, au nombre de 6 aujourd'hui. Rexel va également franchir une nouvelle étape dans la digitalisation, en déployant des initiatives telles que les alertes de vente, le Next Best Offer, l'optimisation des assortiments et des outils de tarification fondés sur l'Intelligence Artificielle dans un nombre croissant de pays. La part du numérique dans les ventes totales devrait doubler pour atteindre 50 % d'ici 2027 contre 24 % en 2021.

Rexel considère en outre avoir un rôle clé à jouer sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'ESG, qu’il s’agisse de la promotion des enjeux et bonnes pratiques auprès de ses fournisseurs ou de l'augmentation des services ESG tels que le tracker carbone et la vente d'un nombre croissant de produits verts. Déjà très bien noté en matière d’ESG (et seul distributeur de son segment à avoir des objectifs validés par la Science Based Targets Initiative), le groupe accélère donc en vue d'atteindre ses ambitions "Net Zero" en 2030. Dans le même temps, le groupe perçoit de grandes opportunités d'accélérer les ventes dans les segments liés à la transition énergétique, tels que l'amélioration des installation CVC, le photovoltaïque, les véhicules électriques et l'automatisation industrielle. "En plus de l'engagement fort sur les questions environnementales, nous avons également introduit, dans notre plan d'intéressement à long terme des critères ESG autour des piliers sociaux et de gouvernance tels que les valeurs de diversité, de santé & sécurité et d'éthique & conformité. Enfin Rexel a l’ambition de développer significativement de nouveaux services d’ici 2025, notamment en doublant son chiffre d’affaires sur ce segment", conclut le groupe.

Ce jeudi, l'action se replie de 1,96% vers 11h, dans un marché chahuté (-2,15% pour le CAC 40). Si son plan d'action se déroule comme prévu, avec déjà une capitalisation de 5,5 milliards d'euros (soit plus si loin des 7,3 milliards d'euros de Renault et URW), Rexel pourrait à terme toquer légitimement à la porte du CAC 40, dont il a récemment intégré l'antichambre (le CAC Next20).

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse