Renault : La Bourse salue les progrès potentiels de Renault dans la création de ses deux pôles

(BFM Bourse) - Le constructeur au losange aurait trouvé des partenaires en vue de la création de sa future entité dédiée aux technologies thermiques et hybrides, selon Reuters. Le groupe dirigé par Luca de Meo doit donner davantage de détails à l’automne au cours d’une journée consacrée aux investisseurs.

Renault passe la seconde à la Bourse de Paris. Le groupe au losange s’adjuge 2% mardi matin, signant la plus forte progression du CAC 40, après un pic à +3,7% en tout début de séance.

Les progrès rapportés par l’agence Reuters dans la constitution des deux futurs pôles, l’un dédié aux technologies et à la commercialisation de véhicules 100% électriques et l’autre consacré aux boîtes de vitesse et aux moteurs hybrides et thermiques, donne un peu de carburant au titre.

Renault avait annoncé dès le début de cette année étudier la création de ces deux entités, de sorte à ce que chacune puisse bénéficier des investissements et des moyens adéquats pour poursuivre son développement.

Si pour l’heure rien n’a été officiellement tranché, la direction du groupe avait précédemment expliqué que le pôle électrique pourrait être introduit en Bourse au second semestre 2023 et que Renault en garderait quoi qu’il advienne le contrôle, c'est-à-dire une participation majoritaire. Dans le pôle dédié au thermique et à l’hybride, qui regrouperait des sites de production basés à l’étranger, Renault recherche des partenaires.

Geely et un pétrolier comme partenaires

C’est au sein de cette dernière entité que Reuters a rapporté jeudi soir des progrès de la part du groupe au losange. Le capital de ce pôle pourrait ainsi accueillir le constructeur chinois Geely Automobile Holdings et un groupe pétrolier dont le nom n’a pas été précisé par l’agence qui cite des sources proches de la société.

Renault conserverait 40% du capital, Geely prendrait 40% et le pétrolier posséderait pour sa part 20%. Une des sources citées par l’agence estime que l’entrée du pétrolier dans cette entité favoriserait également le développement de l’hydrogène vert dans ce pôle. Contacté par BFM Bourse, Renault n’a pas commenté ces informations de presse.

"Ce sont ces informations qui portent l’action car elle montre que Renault semble être en discussions avancées et accélère donc son projet avant le Capital Market Day", juge un intermédiaire financier basé à Londres.

Ce Capital Market Day - ou "journée investisseurs" français – doit se tenir à l’automne, la date exacte n’ayant pas été encore arrêtée par le groupe au losange. Luca de Meo, le directeur général du constructeur, a indiqué que la société donnerait alors plus de détails sur la constitution de ces deux pôles.

Une valorisation à la casse

Renault pâtit d’un cours de Bourse anémique, son action s’étant effondré de plus de 40% au cours des trois dernières années. Une fois retraité la participation de 43,4% dans Nissan et l’activité de financement (Mobilize Financial Services), les analystes calculent une valorisation négative pour les activités industrielles de la société.

La création de ces deux pôles pourrait aider à mieux apprécier les fondamentaux du groupe, le marché ayant tendance à davantage valoriser les activités quand elles sont scindées. Mais tous les acteurs ne sont pas nécessairement enthousiastes. Le directeur financier de Stellantis, Richard Palmer, avait expliqué en mai qu’il ne voyait pas le bien fondé d’une séparation entre les activités électriques et thermiques, un mouvement qui a été annoncé par l’américain Ford.

Outre les précisions très attendues sur la création de ses deux pôles, Renault fera un point lors de son Capital Market Day sur les objectifs de son plan stratégique "Renaulution", dévoilés en janvier 2021. A l’issue de son premier semestre, le groupe au losange était en avance sur ses temps de passage. Le taux de marge opérationnelle du groupe s’était inscrit à 4,7%, porté par les hausses de prix et le lancement des nouveaux modèles, comme le SUV Arkana ou la nouvelle Megane E-TECH Electric.

Le constructeur avait alors relevé son objectif de marge opérationnelle pour 2022, pour le porter à "plus de 5%", un niveau de rentabilité prévu dans le plan Renaulution en…..2025. Ce qui laisse penser que Renault pourrait relever ses cibles lors de son grand rendez-vous automnal.

