Remy cointreau : TP ICAP Midcap maintient l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les équipes de TP ICAP Midcap maintiennent ce lundi leur recommandation d'achat sur le titre Rémy Cointreau, qu'elles assortissent d'un objectif de cours de 245 euros.



Alors que le groupe de spiritueux a prévu de publier son chiffre d'affaires pour l'exercice 2021/2022 le 29 avril prochain, la société de Bourse dit tabler sur des revenus annuels en croissance de 26% en organique, avec un quatrième trimestre en repli de 10,3%.



Rappelant que le groupe français attend une très forte croissance organique de son résultat opérationnel courant (ROC) sur l'exercice écoulé, la banque d'affaires spécialisée sur les small & mid caps estime que la situation de confinement en Chine reste néanmoins à surveiller, surtout si elle devait perdurer au-delà du quatrième trimestre (janvier-mars 2022).



L'intermédiaire rappelle néanmoins que Rémy aborde son exercice 2022-2023 avec sérénité, alors que la demande finale demeure bien orientée et que les stocks des distributeurs sont bas.



Selon lui, le groupe reste bien positionné pour surperformer la croissance attendue du marché des spiritueux à la lueur de la composition de

son portefeuille de marques, qui devrait lui permettre de profiter de la tendance à la 'premiumisation' de la consommation de spiritueux



'Le groupe est une expression extrêmement qualitative du luxe dans les

midcaps', conclut TP ICAP dans une note diffusée dans la matinée.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.