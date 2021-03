Remy cointreau : Crédit Suisse ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Remy Cointreau et relève légèrement son objectif de cours, passant de 132 à 135 euros.



Après une hausse du chiffre d'affaires organique de 25,1% au 3e trimestre, Credit Suisse table sur une hausse de 14% au 4e trimestre.



Le bureau d'analyses pointe les tendances de marché 'solides' aux Etats-Unis et la reprise de l'activité en Chine, notamment avec la confirmation du Nouvel An chinois.



La hausse de l'activité devrait toutefois être freinée par les restrictions commerciales persistantes dans la zone EMEA au 4e trimestre et par la faiblesse du Travel Retail, soutient l'analyste.





