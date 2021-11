Remy cointreau : Contrat de prêt avec CA IDF

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce avoir contracté un prêt d'un montant de 80 millions d'euros auprès du Crédit Agricole - Ile-de-France, prêt portant un taux d'intérêt fixe de 0,60% et offrant une maturité de sept ans.



Par ce prêt en ligne avec sa volonté d'adosser ses actifs à vieillissement long aux ressources financières adéquates, le groupe de spiritueux allonge la maturité de sa dette et continue de réduire progressivement le coût moyen de son financement.



Ce nouveau financement, à des conditions favorables, permet donc à Rémy Cointreau de renforcer la structure de son bilan, en lui apportant davantage de flexibilité dans la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance à long terme.



