Remy cointreau : Barclays rehausse son objectif

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé vendredi son objectif de cours sur Rémy Cointreau, qu'il porte de 234 à 262 euros, dans le sillage des performances 'exceptionnelles' affichées par le groupe de spiritueux sur le semestre écoulé.



Sur son premier semestre 2021-22, le propriétaire de la marque Rémy Martin a vu son résultat opérationnel plus que doubler en données organiques (+104,5%), une performance bien au-dessus des propres objectifs du groupe (+66%) ou des prévisions de Barclays (+83,8%).



Avec de l'avance sur ses objectifs pour 2030, Rémy parvient déjà à dégager une marge opérationnelle (Ebit) de 33% et se trouve à mi-chemin de la réalisation de son objectif de marge brute de 72%, ajoute le broker.



Barclays - qui rappelle que le groupe a également relevé ses perspectives annuelles - note une montée des coûts publicitaires et promotionnels, mais estime que ce facteur n'empêche pas le groupe français de disposes encore de 'beaucoup de marge de manoeuvre' pour dépasser des prévisions revues à la hausse suite à cette dernière publication.



