Remy cointreau : AlphaValue n'est plus à la vente

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé jeudi son opinion sur le titre Rémy Cointreau, qu'il porte de 'vente' à 'alléger', tout en laissant inchangé son objectif de cours de 194 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant évoque des voyants 'au vert' pour le groupe français de spiritueux, qui devrait encore signer une année de croissance et d'amélioration de ses marges.



'Sa valorisation semble plus intéressante aujourd'hui, avec un PER de 37× pour 2023, ce qui apparaît faible en comparaison de celle de son comparable italien Campari et au vu de son profil risque/rendement de court terme, orienté favorablement', explique par ailleurs le cabinet parisien.



