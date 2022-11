Remy cointreau : Malgré des comptes de qualité, la normalisation de l'activité de Rémy Cointreau à venir inquiète

(BFM Bourse) - Rémy Cointreau a publié des comptes semestriels supérieurs aux attentes du marché. Mais la perspective d'une croissance moins forte au second semestre inquiète toujours les investisseurs, bien que le groupe en a touché un mot en octobre.

Rémy Cointreau avait d'ores et déjà annoncé la couleur en marge de son point d'activité du premier semestre. Fin octobre, le spécialiste des spiritueux avait en effet indiqué être confronté à une normalisation de son activité, ce qui devrait se traduire par une dynamique moins forte sur la seconde partie de l'exercice.

Les opérateurs voient une nouvelle fois le verre à moitié plein. Leur inquiétude sur la perspective d'une croissance moins prononcée l'emporte sur des comptes de bonne facture. L’action Rémy Cointreau limite ses pertes à 1,8% à 160,20 euros ce jeudi. Elle accuse encore la plus forte baisse de l’indice SBF 120 vers 10h50 après avoir perdu plus de 4% dans les premiers échanges.

Pourtant, le groupe de spiritueux livre des résultats semestriels supérieurs aux attentes. Il confirme par la même occasion attendre une croissance organique forte et une nouvelle amélioration de sa marge opérationnelle courante pour l'exercice 2022-2023, clos en mars prochain.

Des solides comptes semestriels

Sur l’ensemble de son premier semestre 2022-2023, clos fin septembre, Rémy Cointreau a ainsi fait état d'un bond de 50% (+27,2% de croissance organique) de son résultat opérationnel courant (ROC) à 319,3 millions d'euros. C'est plus que le consensus qui lui tablait sur un ROC de 310 millions d'euros. Surtout, le groupe a réalisé en six mois quasiment l'équivalent de douze mois de résultat opérationnel courant du précédent exercice 2021-2022.

La marge correspondante reste à un niveau élevé de 36,8% des ventes, en hausse de 1,7 point en organique et de 3,8 points en données publiées.

Cette performance intègre un "effet très positif des devises" de 48,6 millions d'euros, à la faveur d'une l'évolution favorable du dollar américain et du renminbi chinois. Cet effet devises et le dynamisme de la branche Cognac permet de compenser une moins bonne performance des liqueurs et spiritueux, dont le ROC a reculé sur un an de 27,5% sur une base organique, à 31,9 millions d'euros. Pour cette division, Rémy Cointreau indique avoir consenti d'importantes dépenses de marketing et communication "afin de préparer la croissance future".

Le groupe français de spiritueux a vu son bénéfice net bondir de de 67% en données publiées et de 39,9% en données organiques au premier semestre, à 223,8 millions d'euros. Ce niveau de profits est supérieur aux 208 millions d'euros espérés par le consensus.

Déjà connues du marché, les ventes sont restées solides sur l’ensemble du premier semestre 2022-2023, clos fin septembre. Le chiffre d’affaires s’est inscrit à 867,1 millions d’euros en progression de 34,4% sur un an en données publiées et de 21,1% en variation organique.

Une normalisation des habitudes de consommation

Rémy Cointreau se dit une nouvelle fois "confiant" pour l’exercice en cours, anticipe une "nouvelle forte année de croissance organique" et table sur une amélioration de sa marge opérationnelle. Il s'attend toutefois à "une normalisation des tendances de consommation au second semestre" bien qu'à un niveau "très supérieur à celui qui prévalait en 2019-2020".

La maison-mère du cognac Rémy Martin, du gin The Botanist et de la liqueur Cointreau tient à prévenir qu'il imprimera un "rythme de croissance" qui devrait être" tempéré par des effets de comparaison importants". Autrement dit, Remy Cointreau s’embarque ainsi dans une période de croissance moins prononcée, après deux années exceptionnelles

UBS et Stifel avaient indiqué le mois dernier observer les signaux de cette normalisation aux Etats-Unis, au niveau notamment de l’évolution des stocks de Cognac. "La dynamique aux Etats-Unis pose question", relevait ainsi Stifel dans une précédente note.

En octobre dernier, la direction du groupe a indiqué que cet effet de normalisation durerait jusqu’au premier trimestre 2023-2024 après deux années exceptionnelles. Pour TP ICAP Midcap, Remy Cointreau reste une "valeur d’exception dans les spiritueux".

L'analyste, Sarah Thirion, insiste sur "la perspective vertueuse de la stratégie de valorisation de l’ensemble du portefeuille de Liqueurs & Spiritueux". Elle "accompagnera la croissance topline consolidée et l’amélioration graduelle de la marge opérationnelle courante des marques du groupe pour tendre à 33% en 2029-2030" conclut l'analyste.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse