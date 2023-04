Quantum genomics : Discussions avancées avec un partenaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Actuellement en plein redéploiement stratégique, Quantum Genomics a annoncé hier soir être entré en discussions avancées avec une société dont les compétences sont complémentaires des siennes.



La société biopharmaceutique avait déjà annoncé, fin 2022, avoir engagé des discussions avec plusieurs sociétés afin de construire un 'nouveau projet d'entreprise'.



Ses efforts se sont concentrés sur des projets déjà en phase de commercialisation ou proches d'une mise sur le marché, opérant sur des marchés volumiques et à forte valeur technologique dans le secteur de la santé.



Dans le cadre des discussions engagées avec son partenaire éventuel, l'objectif est d'arriver à un accord à court terme, précise Quantum dans un communiqué.



L'entreprise explique s'être restructurée et avoir abaissé de manière significative sa structure de coûts fixes en vue d'amorcer son nouveau départ 'dans les meilleures conditions'.



La société avait annoncé fin octobre des résultats négatifs de son étude de phase III, ce qui l'avait poussée à prendre la décision d'arrêter une autre étude de phase II, ainsi que tous les développements annexes.



Suite à l'officialisation de ces discussions, le titre Quantum grimpait de plus de 70% jeudi à la Bourse de Paris.



