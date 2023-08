Qualcomm inc : Susquehanna abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Susquehanna a renouvelé jeudi son opinion 'positive' sur le titre Qualcomm, mais avec un objectif de cours réduit de 145 à 140 dollars après les résultats jugés 'décevants' publiés cette semaine par le concepteur de puces pour mobiles.



Dans une note envoyée à ses clients, le broker américain estime toutefois que le point bas est désormais passé pour le groupe technologique américain.



S'il reconnaît que le redressement de l'activité pourrait prendre plus de temps que prévu au vu des difficultés du marché des smartphones, des niveaux de stocks élevés et du ralentissement de la croissance économique, le courtier se dit confiant quant à la stratégie mise en oeuvre par son directeur général Cristiano Amon.



D'après Susquehanna, Qualcomm est en mesure de dépasser son statut de spécialiste des communications mobiles pour devenir un véritable acteur du secteur des semi-conducteurs, avec des activités s'étendant de l'automobile à l'Internet des objets (IoT) en passant, bien entendu, par l'intelligence artificielle, même si les projets de l'entreprise en la matière n'en sont pour l'instant qu'à leurs balbutiements.



