Quadient : Vente de l'activité shipping

(CercleFinance.com) - Quadient annonce la vente de son activité shipping, qui comprend une solution complète de gestion de la logistique et du transport, ainsi que la production, la gestion et la distribution de systèmes de traçabilité RFID.



La vente porte sur les actifs, les procédés industriels et les activités de shipping, et se fait par le biais d'un management buyout (MBO). Le chiffre d'affaires des activités cédées s'est élevé à environ cinq millions d'euros en 2021.



La vente achève le recentrage annoncé en janvier 2019, les activités sous les opérations annexes consistant désormais en deux solutions stratégiques, mail related solutions et parcel locker solutions, sur le périmètre des pays internationaux.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel