Quadient : Parmi les sociétés les plus durables au monde

(CercleFinance.com) - Quadient annonce son entrée dans le classement des 100 entreprises les plus durables au monde, établi par Corporate Knights, un organisme international de recherche sur le commerce durable.



Dans ce cadre, Quadient a obtenu la 62e place au sein du 18e indice annuel Corporate Knights 2022 Global 100 et s'est également classée 6e parmi 212 entreprises de son secteur.



Le classement Global 100 repose sur une évaluation approfondie de 6 914 sociétés cotées en bourse dont le chiffre d'affaires brut est supérieur à 1 milliard de dollars.



Corporate Knights a examiné 23 indicateurs de performance clés, portant sur la durabilité, la gestion des ressources, la gestion des employés ainsi que des indicateurs de performance financière, utilisés pour établir le classement.





