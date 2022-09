Quadient : Oddo ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Quadient avec un objectif de cours ajusté à 30 euros, contre 31 euros précédemment.



Le bureau d'analyses revient sur les résultats semestriels publiés hier soir par Quadient: un CA de 524 ME , en hausse de 4%, mais un résultat net part du groupe en recul de 35,6%, à 29 ME (Oddo tablait sur 30,5 ME).



Oddo évoque 'la très forte résilience de la marge de profitabilité de MRS à 44.8% stable' ainsi qu'une dynamique 'forte' et 'de bon augure' pour le second semestre.



'Le management a confirmé une nette accélération au S2 à l'appui d'un solide backlog, de l'accélération des revenus récurrents et des hausses des prix de vente', indique d'ailleurs Oddo.



Dans ce contexte, l'analyste laisse inchangée son estimation de ROC de 157 ME (+6.6% YoY) en ligne avec le consensus soit une MOPC de 16.5% au S2.



La feuille de route 2021/23 est confirmée avec une croissance organique d'au moins 3% et une croissance organique de l'EBIT courant d'au moins 5% sur la même période (TMVA 2021/25 retenu de +5.4%).





