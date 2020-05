Quadient : Neotouch choisie pour l'apprentissage en Virginie

(CercleFinance.com) - Quadient annonce que les écoles publiques du comté de Frederick, dans l'Etat américain de Virginie, ont choisi Neotouch pour les aider à transmettre les travaux scolaires aux élèves, et veiller ainsi à ce qu'aucun enfant ne soit exclu de l'apprentissage à distance.



Grâce à la solution, les enseignants peuvent transférer les travaux scolaires des élèves sur un portail en ligne. La plateforme de courrier hybride envoie ensuite les documents à une unité Quadient, où ils sont imprimés et envoyés par courrier chez les élèves.



