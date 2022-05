Quadient : Lancement de YayPay en France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient annonce le lancement en France de YayPay by Quadient, solution intelligente de gestion du poste client (AR), basée sur le cloud, qui automatise l'ensemble du processus de gestion du poste client, du crédit à la trésorerie.



Ce lancement fait suite à celui de Beanworks, sa solution d'automatisation du poste fournisseurs (AP) en France et au Royaume-Uni, ainsi qu'à celui d'Impress Distribute, sa solution cloud de distribution omnicanale des documents en Allemagne.



Basée sur l'intelligence artificielle et le machine learning, YayPay donne aux entreprises une meilleure prédictibilité sur les comportements des payeurs et leur impact sur leur flux de trésorerie, contribuant à réduire les créances impayées et les délais de recouvrement.



