Quadient : Des contrats de consignes colis au Royaume Uni

(CercleFinance.com) - Quadient annonce la signature des premiers contrats avec des transporteurs internationaux pour l'utilisation de son nouveau réseau de consignes colis intelligentes au Royaume-Uni, lancé à la fin du mois de juin.



L'expert mondial de la livraison de colis DPD UK a ainsi confirmé qu'il était le premier partenaire majeur à se lancer dans l'utilisation du réseau de Quadient, pour proposer à ses clients plus de choix et de praticité grâce à la livraison en consignes à colis.



Un deuxième grand transporteur international s'est également engagé à utiliser le réseau Parcel Pending de Quadient, qui prévoit d'annoncer d'autres partenariats avec des transporteurs et des enseignes dans les mois à venir.



