Quadient : Dément vouloir céder son activité CEM

(CercleFinance.com) - Au lendemain de son point d'activité, Quadient indique qu'il n'est pas actuellement dans ses intentions de céder son activité Customer Experience Management (CEM), en réaction à des articles de presse publiés le 23 novembre.



'Quadient reçoit de temps à autre des marques d'intérêt non sollicitées concernant certaines de ses activités, que nous étudions avec attention. Notre politique est cependant de ne pas commenter publiquement ces marques d'intérêt non sollicitées', explique-t-il.



La société 'reste pleinement engagée à maximiser la création de valeur pour ses actionnaires et poursuit l'exécution de sa stratégie actuelle', ajoutant que CEM 'est au coeur de l'offre software globale et un élément clé de sa stratégie'.



