Prodways group : Une nouvelle commande pour le marché de l'orthodontie relance le titre Prodways

(BFM Bourse) - Prodways, l'un des principaux constructeurs européens d'imprimantes 3D, réaccélère mercredi en Bourse à l'annonce d'une nouvelle commandes de machines MovingLight destinées à l'orthodontie, un marché en plein essor.

Filiale à 56% du groupe industriel tricolore Gorgé, la société Prodways, spécialiste des technologies de fabrication additive (ou impression 3D) peine à confirmer sur le plan boursier les espoirs placés en elle lors de son introduction en mai 2017. L'offre avait à l'époque été près de six fois sursouscrite, amenant à fixer le prix d'introduction en haut de fourchette, à 4,80 euros par action.

Certes, l'entrée en Bourse a bien apporté des moyens supplémentaires pour financer des acquisitions ciblées dans le secteur de l'impression 3D, comme la dernière en date celle de Surdifuse-L'embout français (fabricant d'embouts auriculaires pour les protections et les aides auditives). Mais en dépit de réguliers gains commerciaux et d'une amélioration graduelle des résultats, avec un Ebitda à l'équilibre depuis 2018 -et supérieur à 5 millions d'euros l'an dernier- la traduction financière du développement de l'entreprise n'apparaît pas assez probante aux yeux du marché, sans compter le gros coup de frein sur les ventes au premier semestre. D'où un lent déclin de la capitalisation, jusqu'à un peu moins de 75 millions d'euros au plus bas du printemps dernier.

Depuis début octobre cependant, le cours enregistre un rebond notable, de 15% au cours des huit dernières séances, et le mouvement s'amplifie mercredi à l'annonce d'une commande de la part d'un acteur polonais de l'orthodontie. Vers 16h00, l'action Prodways accélère encore de 9,26% à 1,77 euro.

Forte croissance du marché de l'orthodontie

La société polonaise Brightalign, qui avait déjà acquis deux machines de précédente génération, a en effet décidé d'acquérir deux nouvelles machines "MovingLight ProMaker LD 20" pour accroître ses capacités de production de gouttières orthodontiques. Un segment qui connaît une forte croissance, sur un marché dentaire lui-même dynamique et qui constitue aujourd'hui l'un des premiers débouchés de Prodways. Brightalign marche (mais à moindre coût) sur les traces du procédé mis au point par l'américain Invisalign à la fin des années 1990, qui permet une correction de la position des dents sans bagues ni fils, grâce à l’emploi de gouttières amovibles translucides adaptées à la dentition de chaque patient, remplacées périodiquement (généralement une ou deux fois par mois) de façon à accompagner progressivement la correction.

"Cette commande confirme l'essor croissant de cette application de l'impression 3D pour la production", a souligné Prodways. La gamme d'imprimantes compactes MovingLight ProMaker LD Series permet de fabriquer des pièces avec une résolution de 42 µm permettant un contrôle de la précision et de la géométrie de chaque pièce produite, tout en se prêtant à d'importants volumes de production

L'annonce du contrat intervient alors que Prodways dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre le 28 octobre prochain.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse