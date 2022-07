Prodways group : Acquisition d'Auditech Innovations

(CercleFinance.com) - Prodways Group annonce l'acquisition d'Auditech Innovations, spécialiste français des protections auditives individuelles sur-mesure, opération marquant une accélération de la stratégie de développement avec la poursuite de la dynamique de croissance externe.



'Grâce à cette acquisition, Prodways Group augmente significativement la taille de sa division d'audiologie sur-mesure, activité à forte valeur ajoutée et à forte récurrence', explique le spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle.



La complémentarité entre les sociétés permettra aux équipes d'Auditech Innovations de bénéficier de toute l'expertise de Prodways en impression 3D, et plus généralement en transformation digitale des activités médicales.



