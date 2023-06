Prodways group : L'expert de l'impression 3D Prodways sabre ses prévisions 2023, son action dévisse

(BFM Bourse) - Le groupe a divisé par deux sa prévision de croissance pour l'exercice en cours et révisé drastiquement à la baisse son objectif de marges. L'entreprise dit souffrir d'un décalage des investissements industriels ainsi que d'un recentrage vers les grands comptes.

Prodways fait une bien mauvaise impression au marché ce jeudi. L'action du groupe entré sur la cote parisienne en mai 2017 plonge, chutant de 20% vers 14h.

Le spécialiste des imprimantes 3D a été contraint d'émettre mercredi soir un avertissement sur résultats retentissant. La prévision de croissance en données comparables pour l'exercice 2023 en cours a été divisée par deux, attendue désormais à environ 5% sur un an contre autour de 10% précédemment.

En conséquence, la cible de marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda) courante est revue à environ 8% contre environ 12% en raison du levier opérationnel (c'est-à-dire la sensibilité des résultats d'une société par rapport à celle de son activité).

Décalages de projets

Le groupe indique pâtir de décalages d'investissements de ses clients dans des projets industriels, "notamment en raison du contexte de financement tendu". "En conséquence, les livraisons de nouvelles imprimantes 3D, ainsi que les ventes de matières associées à ces nouvelles imprimantes, sont revues à la baisse pour 2023", ajoute-t-il dans son communiqué.

Prodways indique également que son activité est pénalisée par sa décision de recentrer ses efforts commerciaux vers ses grands comptes de clientèle. "Ce recentrage permet de viser des projets industriels plus importants en nombre d'imprimantes et en consommation de matières 3D, mais dont les processus de ventes sont plus longs, se rapprochant plus de projets de partenariats à long-terme que de transactions unitaires", développe Prodways.

Outre la chute des revenus, sa rentabilité pour 2023 est également plombée par des recrutements pour étoffer ses équipes.

Une douche froide

En filigrane la société indique que cet exercice constituera une période de transition. "L'enjeu principal de l'année 2023 est de préparer les bases qui permettront de s'inscrire dans une trajectoire de croissance organique à deux chiffres pour les années suivantes, notamment grâce au renforcement des équipes", souligne Prodways. "Certains recrutements ont d'ailleurs été réalisés plus tôt que prévu, permettant d'intégrer des collaborateurs dans le plan de développement plus rapidement mais générant des coûts supplémentaires en 2023", ajoute la société.

Reste que pour l'heure c'est la douche froide. TP ICAP Midcap, qui était à l'achat sur le dossier a revu sa copie, passant à "conserver" tout en ajustant son objectif de cours à 2,5 euros contre 3,3 euros auparavant. Le bureau d'études évoque "une nouvelle déception" sur l'action. "Au final, si nous restons convaincus du fort potentiel du groupe à moyen terme sur son marché, à court terme, nous estimons qu’il manque désormais clairement de catalyseurs pour espérer une revalorisation du titre", développe TP ICAP Midcap.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse