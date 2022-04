Precia : Precia étoffe son carnet de commandes mais prévient que l'inflation va peser sur ses marges

(BFM Bourse) - Le spécialiste français des solutions de pesage industriel et commercial propose un dividende en hausse de près de 50% en regard de la qualité de ses résultats 2021. Precia a en outre débuté le nouvel exercice sur une forte progression du carnet de commandes, mais prévient que l'inflation des coûts va peser sur la rentabilité.

Le marché parisien salue l'annonce par le fabricant ardéchois d'instrument de pesage et de dosage Precia Molen d'une vive progression du dividende, à 40 centimes par action, en conséquence des bons résultats de l'exercice écoulé. Vers 11h, le cours de Precia avance de 5,06% à 35,30 euros, portant sa capitalisation à plus de 200 millions, alors que le groupe multiplie les annonces en marge de la publication de ses comptes 2021.

Déjà annoncé en mars, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 150,7 millions d'euros au cours de l’année 2021, en progression de 10,9% par rapport à 2020 (+10,7% par rapport à 2019). L’Ebitda s'est élevé à 22,2 millions d'euros, soit 14,7% du chiffre d’affaires, et en augmentation de 16% par rapport à 2020. Le résultat opérationnel de la période se monte quant à lui à 14,5 millions, soit 9,6% du chiffre d’affaires et en hausse de 13,9% par rapport à l’an passé : il s'agit là d'un niveau de profitabilité d'exploitation record, souligne Precia. Cette progression des résultats a été notamment soutenu par l'intégration de l'éditeur de logiciels Creative IT (acquis en cours d'année dernière et dont la rentabilité est supérieure au niveau moyen du groupe), conjuguée à de nombreuses mesures de maîtrise des coûts sur le périmètre historique.

Après charges financières, effet de changes positifs et impôts, l'exercice 2021 se solde par un résultat net part du groupe de 9,3 millions d'euros, en augmentation de 31% et représentant 6,1% du chiffre d’affaires, contre 5,2% en 2020.

Le flux net de trésorerie généré par l’activité (après impôts) se monte à 20,6 millions d'euros contre 14,8 millions un an plus tôt, avantagé d'un côté par la progression de l'Ebitda et par le maintien du besoin en fonds de roulement à un niveau historiquement bas, tandis que dans le même temps les investissements dans l’outil de production sont restés élevés (à 4,5 millions d'euros, contre 4,1 millions en 2020) et les acquisitions significatives (5,6 millions).

En conséquence, la trésorerie nette de dettes financières, hors dettes de locations pour 9,4 millions, progresse à 11,3 millions d'euros, au lieu de 6,3 millions fin 2020.

Au regard du niveau de résultat du groupe, le montant par action du dividende qui sera soumis à l’assemblée générale du 17 juin 2022 est de 0,40 euro par action - contre 0,27 euro versé l’an passé.

Se tournant vers l'exercice en cours, Precia confirme que le niveau de prise de commandes demeure "excellent" en ce début d’année avec un carnet de commande supérieur de 33% à celui du début d'année 2021 et qui "continue à grossir malgré les incertitudes liées au contexte sanitaire qui ne sont pas toutes levées et la guerre en Ukraine qui complexifie encore la situation".

Néanmoins "les pénuries de composants électroniques entraîneront des conséquences sur notre capacité à fabriquer ce qui limitera mécaniquement la croissance de notre chiffre d’affaires", prévient le groupe ardéchois, qui se fixe pour objectif un chiffre d’affaires consolidé de 160 millions d'euros en 2022. D’autre part, "les très fortes augmentations de coût de toutes les matières premières et des composants auront un impact sur la rentabilité ce qui devrait entraîner une baisse de la marge opérationnelle" attendue à 9,1% contre 9,6% en 2021.

En parallèle, Precia annonce la nomination de son nouveau président du directoire, Frédéric Mey, succédant à René Colombel qui prendra sa retraite en octobre. Ingénieur X-Ponts, M. Mey a effectué sa carrière dans des groupes industriels à forte dimension internationale comme Pechiney et ECL où il a exercé depuis plus de quinze ans des fonctions de direction générale

"Je suis ravie d’accueillir Frédéric Mey au sein du groupe en tant que président du directoire. Sa grande expérience de l’industrie et des fonctions de direction générale apporteront un regard neuf au groupe et lui permettra de consolider et d’accélérer son développement dans le respect de ses valeurs", a déclaré la présidente du conseil de surveillance Anne-Marie Escharavil, dont la famille est l'actionnaire majoritaire de Precia. La présidente a également remercié René Colombel, qui a fait du groupe un leader mondial des instruments de pesage "pour son action au sein du groupe et son indéfectible soutien".

Enfin le groupe dévoile une nouvelle acquisition, celle de la société néozélandaise Scaletec Ltd, une opération de taille modeste (environ 0,7 million d'euros de chiffre d'affaires pour un effectif de 6 personnes) mais qui confirme l’attrait de Precia pour la zone Asie-Pacifique et la Nouvelle-Zélande en particulier.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse