Poxel : Met fin au partenariat avec Metavant

(CercleFinance.com) - Poxel annonce aujourd'hui la résiliation de son accord de partenariat avec Metavant, à compter du 31 janvier 2021.



Cette décision fait suite à l'annonce de Metavant 'de ne pas poursuivre le développement de l'Imeglimine dans un programme de phase III pour des raisons stratégiques', précise Poxel.



Metavant va ainsi rétrocéder à Poxel l'ensemble des droits, données, matériels et informations sur l'Imeglimine, ainsi que les échanges réglementaires avec la FDA liés au programme.



Metavant n'aura droit à aucun paiement de la part de Poxel dans le cadre de la restitution du programme, affirme Poxel.



' Nous restons convaincus de la valeur de l'Imeglimine en tant que nouveau médicament innovant pour le traitement du diabète de type 2', rappelle Poxel, précisant qu'une demande d'enregistrement de l'Imeglimine a été soumise au Japon par son partenaire Sumitomo Dainippon Pharma.



'Nous examinons désormais différentes options afin de poursuivre son développement aux États-Unis, en Europe et dans les autres pays non couverts par notre accord avec Sumitomo Dainippon Pharma et sommes impatients de communiquer au marché nos progrès concernant l'Imeglimine', conclut Poxel.



