Poxel : Degroof Petercam réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Degroof Petercam a annoncé mardi avoir ramené son objectif de cours sur Poxel de 6,4 à 3,5 euros afin de tenir compte de l'effet dilutif lié à la mise en place d'une nouvelle ligne de financement avec Iris.



La maison d'investissement belge souligne que cette cible, même réduite, fait encore apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 400%, ce qui lui fait dire que le marché sous-estime le potentiel de Twymeeg, le principal candidat-médicament de la biotech.



La firme bruxelloise, qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre, souligne que son objectif se base à hauteur de 90% sur ses prévisions concernant Twymeeg, ce qui signifie que ses estimations ne tiennent pas compte d'éventuelles indications dans la NASH, l'adrénomyéloneuropathie (AMN) et la polykystose rénale autosomique dominante (ADPKD).



