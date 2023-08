Poujoulat : Progression de 8,5% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Poujoulat fait part d'un chiffre d'affaires au titre de son premier trimestre (avril à juin) en progression de 8,5% en comparaison annuelle, à 75,7 millions d'euros, 'surpassant ainsi les attentes et démontrant la solidité de sa croissance', selon le groupe.



Le CA bois-énergie a quasiment doublé (+97,3%) à près de 28,9 millions d'euros, dans un marché qui 'reste dans une dynamique soutenue', alors que le CA conduits de cheminée et cheminées industrielles a diminué de 15,1% à 46,8 millions.



'Les résultats de ce premier trimestre nous permettent de réaffirmer nos objectifs initiaux de croissance situés entre 5 et 7% du chiffre d'affaires, après un exercice 2022-23 exceptionnel', indique son PDG Frédéric Coirier.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel