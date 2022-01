Poujoulat : Le titre bondit, prévisions annuelles relevées

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Poujoulat, le numéro un européen des conduits de cheminées et des sorties de toit métalliques, bondissait de presque 6% à la Bourse de Paris lundi matin après avoir relevé ses prévisions annuelles à la faveur d'un premier semestre particulièrement dynamique.



A 128,3 millions d'euros, le chiffre d'affaires consolidé du groupe a progressé de 29% lors du premier semestre de l'exercice 2021/2022.



Son résultat net a été multiplié par trois, pour s'établir à 4,7 millions d'euros.



Dans son communiqué, le spécialiste de la fumisterie explique ses bonnes performances par le dynamisme du marché de la rénovation énergétique, un phénomène qu'il relie à la hausse du prix des énergies fossiles.



Cette tendance de fond s'est accompagnée du succès du dispositif MaPrimeRénov', qui permet de financer les travaux d'isolation, de chauffage ou de ventilation d'une maison individuelle, ajoute-t-il.



Frédéric Coirier, le PDG du groupe, ajoute que l'exercice 2022 se présente sous les meilleurs auspices.



Au vu de son niveau d'activité très dynamique, le groupe a relevé ses prévisions, tablant sur un chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice d'environ 300 millions d'euros et sur un résultat net autour de 4%.



L'action grimpait de 5,9% lundi matin, alors que le marché parisien se repliait de 1,6%.



