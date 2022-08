Poujoulat : Hausse d'un tiers du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Poujoulat affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre (avril à juin) en progression de près de 34% par rapport à la même période de l'exercice 2021-22, à 69,8 millions d'euros, 'confirmant la dynamique de ses marchés dans un contexte de tension énergétique'.



'L'inflation des prix des énergies conventionnelles contribue à la dynamique des marchés de la rénovation énergétique et du bois-énergie', explique le groupe pointant l'augmentation substantielle de ses volumes et la répercussion des prix d'achats des matières premières.



Ajoutant que 'd'ores et déjà, le mois de juillet confirme la tendance observée au premier trimestre de l'exercice', Poujoulat continue de tabler sur une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 25% pour l'exercice 2022-23 et une rentabilité nette d'environ 5%.



