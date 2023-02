Poujoulat : Croissance de 35% sur les neuf premiers mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Poujoulat a annoncé avoir réalisé une forte croissance de son chiffre d'affaires cumulé (avril à décembre 2022) d'environ 35% par rapport à la même période l'an dernier.



Son chiffre d'affaires sur la période ressort ainsi à 300,6 millions d'euros contre 222,8 millions un an plus tôt.



La croissance a été marquée pour la branche bois-énergie. L'activité conduits de cheminée et cheminées industrielles bénéficie également d'une bonne dynamique.



Sur le troisième trimestre isolé (octobre à décembre 2022), le chiffre d'affaires consolidé a cru de plus de 40% malgré un automne et un début d'hiver aux températures clémentes.



Frédéric Coirier, directeur général du groupe, déclare: 'L'activité reste forte sur nos marchés liés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables dans un contexte de prix de l'énergie inédit. Nous notons également une bonne tenue de nos marges et une bonne maîtrise de nos charges fixes'. Et d'annoncer : 'Nous confirmons l'objectif d'atterrissage à environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.