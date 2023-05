Poujoulat : Croissance d'un tiers du CA annuel

(CercleFinance.com) - Poujoulat annonce avoir réalisé une forte croissance d'environ 33% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2022-23 (clos fin mars), lui permettant de dépasser le seuil des 400 millions d'euros, à près de 402,2 millions.



'L'atterrissage est supérieur aux attentes et aux prévisions initiales', souligne le fabricant de conduits de cheminées, qui dit ainsi avoir désormais changé d'échelle et conforter sa place de leader européen sur ses marchés.



'La croissance a été portée par les prix, en particulier sur le granulé de bois, mais également par une hausse significative des volumes pour les deux branches d'activité du groupe', précise Poujoulat.



