Poujoulat : Acquisition de BBNA en Loire-Atlantique

(CercleFinance.com) - Poujoulat annonce avoir signé, le 25 juillet, l'acquisition de 100% du capital de la société Bois Bûches Nord Atlantique (BBNA), pour 'poursuivre la consolidation de sa branche bois-énergie et de ses marques Woodstock et Crépito dans le Grand Ouest'.



Par cette opération, le fournisseur de conduits de cheminées, de cheminées industrielles et de biocombustibles accroît ainsi 'significativement ses capacités de production dans les 18 mois à venir et contribue à la dynamique d'emplois du territoire'.



Localisée en Loire-Atlantique , BBNA est spécialisée dans la fabrication et la distribution du bois-bûche et granulés à haute performance. Les cessionnaires et l'équipe actuelle de BBNA accompagneront Euro Energies dans le développement de la filière bois locale.



