Postnl : L'UE autorise le rachat par Daniel Křetínsky

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition de PostNL N.V., basée aux Pays-Bas, par Vesa Equity Investment, basée au Luxembourg.



PostNL est une société anonyme cotée à la Bourse d'Amsterdam, principalement active dans la collecte, le tri et la distribution de courrier, de colis et d'autres biens en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. PostNL a été désignée pour assurer l'obligation de service universel aux Pays-Bas.

Vesa est un véhicule d'investissement contrôlé par M. Daniel Křetínsky, citoyen tchèque. M. Křetínský détient des participations dans des entreprises actives dans les secteurs de l'énergie, des services collectifs, des médias et du commerce électronique.

La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, dans la mesure où les deux entreprises ne sont pas actives sur le même marché ou sur des marchés liés ou complémentaires.



