Postnl : Entouré après ses résultats de 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - PostNL bondit de près de 10% à Amsterdam, après la publication d'un EBIT (profit opérationnel) normalisé de sept millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2023, contre 33 millions un an auparavant, une performance toutefois supérieure à ses attentes.



L'opérateur postal néerlandais a vu ses revenus se tasser de seulement 3% à 783 millions d'euros, avec des baisses de volumes aux Pays-Bas (hors impact non récurrent de la Covid-19) de 5% dans les colis et de 8,1% dans le courrier.



'Des mesures d'adaptation, un bon levier opérationnel, des mesures d'efficience et des gains de productivité ont partiellement mitigé les pressions inflationnistes ', souligne PostNL, ajoutant que ses réductions d'effectifs avancent comme prévu.



Malgré l'environnement économique qu'il reconnait 'volatil et incertain', le groupe confirme donc ses fourchettes-cibles pour l'ensemble de l'exercice, allant de 70 à 100 millions d'euros pour l'EBIT normalisé et de 10 à 40 millions pour le free cash-flow.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.