Postnl : En perte au 3ème trimestre, le titre recule

(CercleFinance.com) - L'action PostNL reculait mardi à la Bourse d'Amsterdam, le groupe postal néerlandais ayant fait état de résultats en perte au titre du troisième trimestre.



Le résultat opérationnel normalisé (Ebit) sur la période allant de juillet à septembre est ressorti en perte de 20 millions d'euros, contre un bénéfice d'exploitation de 23 millions d'euros un an plus tôt.



L'opérateur explique avoir pâti du niveau 'sans précédent' des tensions inflationnistes, qui a pesé sur ses coûts salariaux, et de la faiblesse du moral des consommateurs.



Son chiffre d'affaires a baissé de 3% à 709 millions d'euros, du fait d'un repli des volumes de l'activité colis qui s'est accompagné d'une poursuite de la contraction du marché du courrier classique.



Le titre PostNL avait lourdement chuté le mois dernier lorsque le groupe avait renoncé à ses objectifs annuels en termes de bénéfice normalisé et de flux de trésorerie disponible.



La société n'a pas communiqué de nouvelles prévisions aujourd'hui, ce qui lui valait de céder 0,1% en fin de matinée alors que la Bourse d'Amsterdam avançait de 0,5%.



