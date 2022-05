Plast.val loire : Recul de 9% du CA au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Plastivaloire affiche un chiffre d'affaires de 339,3 millions d'euros au titre de son premier semestre 2021-22, en recul de 9,1% en comparaison annuelle, avec toutefois une croissance de 11% entre le premier et le deuxième trimestre.



Le plasturgiste indique que les tensions inflationnistes ont entrainé des hausses de coûts qui, bien que progressivement répercutées sur les prix de vente, devraient impacter d'environ trois points sa marge brute semestrielle, ce qui pèsera sur sa marge d'EBITDA.



S'il maintient son scénario d'un retour à la croissance au second semestre, avec une saisonnalité inversée par rapport à 2020-21, Plastivaloire prévient que son objectif de marge d'EBITDA de 10% ne pourra pas être atteint sur cet exercice.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.