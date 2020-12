Plast.val loire : Le CA a reculé de 13,6% sur l'exercice

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'issue de l'exercice 2019/2020, le chiffre d'affaires de Plastivaloire s'établit à 629,2 millions d'euros, soit un recul de 13,6% par rapport à l'exercice précédent (728,4 millions d'euros).



Dans le même temps, l'EBITDA est passé de 75,5 à 46,4 millions, soit un recul de 38,5%.

Le résultat net pdg s'établit quant à lui à -16,1 millions d'euros, contre +24,6 millions d'euros un an plus tôt.



Le groupe Plastivaloire fait toutefois savoir qu'il dispose de carnets de commandes 'importants et solides sur plusieurs années, notamment dans le secteur automobile' et qu'il bénéficiera tout au long du prochain exercice 'de la montée en puissance de son nouveau site de production en République Tchèque'.



A contexte non dégradé, le groupe table sur une reprise vigoureuse de son activité et vise à se rapprocher le plus possible d'un chiffre d'affaires de plus de 700 ME et une marge d'EBITDA de 10%.



'L'accent continuera d'être porté sur la hausse de la génération de free cash-flow, grâce à la croissance des résultats et au contrôle des investissements, ce qui permettra d'accélérer le désendettement du groupe', annonce Plastivaloire.



