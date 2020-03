Plast.val loire : La prochaine AG se fera à huis clos

(CercleFinance.com) - Le groupe Plastivaloire annonce ce jour que, dans le cadre des restrictions de circulation et des mesures de confinement imposées par le gouvernement, son Assemblée générale mixte du 31 mars se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.



'Dans ce contexte, afin de faciliter la participation des actionnaires, la société a décidé d'accepter exceptionnellement la transmission des votes par correspondance et des pouvoirs au Président par voie électronique', précise Plastivaloire.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur PLAST.VAL LOIRE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok