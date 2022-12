Plast.val loire : En perte nette sur l'exercice 2021-22

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Plastivaloire publie un résultat net part du groupe de -22,7 millions d'euros au titre de son exercice 2021-22, contre un profit de 8,8 millions un an auparavant, ainsi qu'une marge d'EBITDA en retrait de 2,6 points à 7,4%, niveau toutefois en ligne avec son dernier objectif.



Le groupe de plasturgie a enregistré le deuxième chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire à 704,2 millions d'euros, en croissance de 4% (+3,7% à taux de change constant), mais il a été affecté par la forte inflation des matières premières et de l'énergie.



Tout en restant prudent vis-à-vis des estimations sectorielles, Plastivaloire vise sur l'exercice 2022-23 un chiffre d'affaires autour de 730 millions d'euros, ainsi qu'une marge d'EBITDA en légère amélioration par rapport à l'exercice écoulé.



