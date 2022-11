Plast.val loire : Dépasse son objectif de CA annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Plastivaloire publie un chiffre d'affaires de 185,4 ME au titre du 4e trimestre de son exercice 21/22, un chiffre en hausse de 29,7% par rapport à la même période un an plus tôt (+27,3% à taux de change constant).



'Après avoir été fortement perturbée depuis mi-2021 par les 'Stop & Go' dus aux pénuries de composants électroniques, l'activité retrouve progressivement un niveau plus normatif comme anticipé', indique le groupe.



Sur les douze derniers mois, le chiffre d'affaires du groupe ressort à 704,2 ME, en hausse de 4% par rapport à l'exercice précédent (+3,7% à taux de change constant).



Plastivaloire dépasse ainsi son objectif fixé autour de 680ME et réalise le deuxième chiffre d'affaires annuel le plus élevé de son histoire.



Le groupe indique anticiper la poursuite de la tendance favorable de l'activité pour le début d'exercice 2022-2023 et précisera ses objectifs annuels lors de la publication de ses résultats 2021-2022 le 14 décembre 2022.



